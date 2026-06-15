Tennis: Erstmals im Achtelfinale! Altmaier triumphiert im Geduldspiel

Tennis-Profi Daniel Altmaier ist beim Rasenturnier in Halle/Westfalen ohne große Probleme ins Achtelfinale eingezogen. Gegen den Qualifikanten Nikolos Bassilaschwili aus Georgien setzte sich der 27-Jährige aus Kempen mit 7:5 und 6:4 durch.
Altmaier triumphiert im Geduldspiel
Im Achtelfinale bekommt es Altmaier nun mit dem Russen Andrej Rublew (Nr. 8) oder Hubert Hurkacz aus Polen zu tun.
In einem Geduldspiel auf dem Centre Court – am „Kids Day“ musste Schiedsrichter Mohamed Lahyani regelmäßig bei den Zuschauern um Ruhe bitten – ließ sich Altmaier wenig ablenken. Mit dem Sieg zog er erstmals in die zweite Runde der Terra Wortmann Open ein.
Tennis: Altmaier im Doppel ausgeschieden
Sein georgischer Gegner, der 2021 in Halle das Halbfinale erreicht hatte, hatte in der Qualifikation unter anderem den deutschen Nachwuchsspieler Diego Dedura (18) ausgeschaltet.
Altmaier war bei dem Vorbereitungsturnier zum Rasenklassiker in Wimbledon (ab 29. Juni) an der Seite des Brasilianers Joao Fonseca auch in der Doppelkonkurrenz angetreten, das Duo scheiterte jedoch am Sonntag im Endspiel der Qualifikation.