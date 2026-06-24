Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
FUSSBALL
WM-HIGHLIGHTS
TENNIS
DARTS
BASKETBALL
TRANSFERMARKT
FORMEL 1
HANDBALL
TOUR DE FRANCE
US-SPORT
BUNDESLIGA
MEHR
Mehr
Tennis>

Sinner-Comeback geglückt

Sinner-Comeback geglückt

Der Südtiroler kehrt auf die Tennisbühne zurück und sieht sich vor Wimbledon in guter Verfassung.
Sinner zurück auf der Tennisbühne
Sinner zurück auf der Tennisbühne
© AFP/SID/HENRY NICHOLLS
SID
Der Südtiroler kehrt auf die Tennisbühne zurück und sieht sich vor Wimbledon in guter Verfassung.

Knapp vier Wochen nach seinem denkwürdigen Einbruch bei den French Open ist Jannik Sinner auf die Tennisbühne zurückgekehrt. Der Weltranglistenerste aus Südtirol absolvierte beim Einladungsturnier im Londoner Hurlingham Club seine erste Partie nach dem sensationellen Zweitrundenaus in Paris – und gewann mit 6:3, 6:3 gegen den Briten Cameron Norrie.

Bei dem Showevent in Fulham stimmt sich Sinner auf seine Titelverteidigung beim Rasenklassiker in Wimbledon (ab Montag) ein. Unter anderem schlägt bei dem Turnier auch sein Landsmann Flavio Cobolli auf, der im French-Open-Finale Alexander Zverev unterlag.

Sinner war in der französischen Hauptstadt völlig überraschend und nach klarer Führung am Argentinier Juan Manuel Cerúndolo gescheitert. Anschließende Untersuchungen, denen sich der 24-Jährige unterzog, ergaben keine Auffälligkeiten. Sinner hatte sich laut Angaben des Corriere dello Sport zwei Tage lang in einer Mailänder Klinik behandeln lassen.

Nun fühle er sich gut, sagte Sinner vor seiner Rückkehr nach London der Zeitschrift Vogue: „Wir haben in den letzten Wochen hart trainiert, daher bin ich körperlich in einer sehr guten Verfassung.“ Das Wichtigste für ihn sei jedoch, „mental in einer guten Verfassung zu sein, und ich bin sehr froh, hier in London zu sein. Hoffentlich kann ich meine beste Leistung zeigen.“

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite