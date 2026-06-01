French Open: Er schreibt kanadische Tennis-Geschichte

Félix Auger-Aliassime hat erstmals das Viertelfinale der French Open erreicht und damit auch kanadische Tennis-Geschichte geschrieben. Die Nummer vier der Setzliste, zumindest auf Papier der härteste Rivale von Alexander Zverev, gewann am Montag souverän 6:3, 7:5, 6:1 gegen den Chilenen Alejandro Tabilo. In der Runde der letzte acht trifft der 25-Jährige nun auf den Italiener Flavio Cobolli.
Kanadische Tennis-Geschichte in Paris
Félix Auger Aliassime erreicht bei den French Open das Viertelfinale. Damit schreibt er kanadische Tennis-Geschichte.
Mit seinem Sieg nach 2:06 Stunden Spielzeit erreichte Auger-Aliassime als erster kanadischer Spieler bei allen vier Grand Slams das Viertelfinale. „Ich bin sehr glücklich, ich liebe dieses Turnier sehr“, sagte der Sieger: „Ich hoffe, dass ich es bis zum Ende schaffe.“
French Open: Nur Auger-Aliassime und Zverev aus Top Ten
Der Weltranglistensechste Auger-Aliassime ist neben Zverev der einzige Spieler aus den Top Ten des ATP-Rankings, der in Paris im Viertelfinale steht.
Auf Zverev, der am Dienstagnachmittag gegen den spanischen Überflieger Rafael Jódar spielt, kann Auger-Aliassime erst im Endspiel treffen. Von den letzten sieben Duellen mit dem Deutschen hat der Kanadier vier gewonnen – keines davon aber auf Sand.
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