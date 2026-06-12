Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
FUSSBALL
DARTS
US-SPORT
HANDBALL
FORMEL 1
TENNIS
TRANSFERMARKT
BASKETBALL
BUNDESLIGA
MEHR
Mehr
Tennis>

Nach Debakel in Paris: Sinner kündigt Rückkehr vor Wimbledon an

Nach Debakel in Paris: Sinner kündigt Rückkehr vor Wimbledon an

Der 24-Jährige hat sich augenscheinlich erholt und bereitet sich auf seine Titelverteidigung in Wimbledon vor.
Jannik Sinner schlägt wieder auf
Jannik Sinner schlägt wieder auf
© AFP/SID/Dimitar DILKOFF
SID
Der 24-Jährige hat sich augenscheinlich erholt und bereitet sich auf seine Titelverteidigung in Wimbledon vor.

Zwei Wochen nach dem Debakel in Paris hat Jannik Sinner seine Rückkehr auf die Tennisbühne verkündet. Der Weltranglistenerste aus Südtirol wird vom 23. bis 27. Juni bei einem Showturnier im Londoner Hurlingham Club an den Start gehen und sich auf den Rasenklassiker in Wimbledon (ab 29. Juni) einstimmen. Unter anderem wird bei dem Event auch sein Landsmann Flavio Cobolli aufschlagen, der im French-Open-Finale Alexander Zverev unterlag.

Sinner war in der französischen Hauptstadt sensationell nach einem schweren Einbruch in der zweiten Runde am Argentinier Juan Manuel Cerúndolo gescheitert. Anschließende Untersuchungen, denen sich der Titelverteidiger von Wimbledon unterzog, ergaben keine Auffälligkeiten. Sinner hatte sich laut Angaben des Corriere dello Sport zwei Tage lang in einer Mailänder Klinik behandeln lassen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite