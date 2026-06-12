Nach Debakel in Paris: Sinner kündigt Rückkehr vor Wimbledon an

Zwei Wochen nach dem Debakel in Paris hat Jannik Sinner seine Rückkehr auf die Tennisbühne verkündet. Der Weltranglistenerste aus Südtirol wird vom 23. bis 27. Juni bei einem Showturnier im Londoner Hurlingham Club an den Start gehen und sich auf den Rasenklassiker in Wimbledon (ab 29. Juni) einstimmen. Unter anderem wird bei dem Event auch sein Landsmann Flavio Cobolli aufschlagen, der im French-Open-Finale Alexander Zverev unterlag.