Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
WM 2026
EISHOCKEY-WM
TENNIS
DARTS
CHAMPIONS LEAGUE
BUNDESLIGA
US-SPORT
HANDBALL
FORMEL 1
DFB-POKAL
DFB-TEAM
MEHR
Mehr
Tennis>

Sexistische Äußerungen: Geldstrafe für Vallejo

Geldstrafe für Tennis-Profi

Adolfo Daniel Vallejo äußert sich abfällig über eine Schiedsrichterin. Der Tennis-Profi erhält daraufhin eine Geldstrafe.
Vallejo bei den French Open
Vallejo bei den French Open
© AFP/SID/DIMITAR DILKOFF
SID
Adolfo Daniel Vallejo äußert sich abfällig über eine Schiedsrichterin. Der Tennis-Profi erhält daraufhin eine Geldstrafe.

Der paraguayische Tennisprofi Adolfo Daniel Vallejo hat nach seinen sexistischen Äußerungen bei den French Open eine Geldstrafe in Höhe von 65.000 US-Dollar (rund 55.000 Euro) erhalten. Das teilte Turnierdirektorin Amélie Mauresmo am Montag mit.

„Das ist eindeutig etwas, das für uns, für das Turnier und für den Verband auch über das Turnier hinaus nicht akzeptabel ist. Solche Äußerungen haben hier keinen Platz“, sagte die Französin.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Tennis-Profi entschuldigt sich

Vallejo war im Anschluss an seine Fünf-Satz-Niederlage gegen den 17 Jahre alten Franzosen Moise Kouame in der zweiten Runde vom Portal „Clay“ mit abfälligen Worten über die brasilianische Schiedsrichterin Ana Carvalho zitiert worden. „Das Match muss ein Mann leiten, denn das Publikum ist sehr anspruchsvoll, und man braucht viel Durchsetzungskraft“, soll Vallejo gesagt haben.

In den Sozialen Medien hatte der Paraguayer kurz darauf um Entschuldigung gebeten. „Ich habe Respekt vor den Schiedsrichtern und der Arbeit, die sie leisten“, schrieb der 22-Jährige: „Nach einem fünfstündigen Kampf war ich sehr aufgebracht und voller Emotionen. Ich entschuldige mich.“

Der Profi erklärte zudem, dass seine Äußerungen falsch interpretiert worden seien. „Ich möchte auch klarstellen, dass ich ihr die Schuld an der Niederlage nicht gegeben habe. Sie hat während des gesamten Spiels gute Arbeit geleistet“, schrieb der Weltranglisten-71. Er werde daraus lernen und sich bessern.

Das Preisgeld für Spieler, die in der zweiten Runde von Roland Garros ausscheiden, beträgt 151.000 US-Dollar (130.000 Euro).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite