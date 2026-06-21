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Tennis: Tiafoe knackt Zverev-Schreck

Premiere: Tiafoe knackt Zverev-Schreck

Frances Tiafoe gewinnt das reine US-Finale der Terra Wortmann Open. Der 28-Jährige sichert sich seinen ersten 500er-Titel.
Siegte beim Turnier in Halle: Frances Tiafoe
Siegte beim Turnier in Halle: Frances Tiafoe
© AFP/SID/CARMEN JASPERSEN
SID
Frances Tiafoe gewinnt das reine US-Finale der Terra Wortmann Open. Der 28-Jährige sichert sich seinen ersten 500er-Titel.

Wichtigster Karrieretitel für Frances Tiafoe: Der 28-Jährige hat das US-Finale beim Rasenturnier im ostwestfälischen Halle für sich entschieden und erstmals eine Konkurrenz der 500er-Serie gewonnen. Tiafoe setzte sich am Sonntag im Finale der Terra Wortmann Open mit 6:4, 6:4 gegen Zverev-Bezwinger Taylor Fritz durch.

Seine zuvor errungenen Titel gewann Tiafoe alle auf der 250er-Ebene in Delray Beach 2018, Houston 2023 und auf Rasen Stuttgart 2023. Ein Finale der 1000er-Serie (Cincinnati 2024) sowie drei 500er-Endspiele hatte der zweimalige Halbfinalist der US Open vor Halle verloren.

Tennis: Zverev verpasste Finale

Tiafoe, der im Halbfinale den Kempener Daniel Altmaier ausgeschaltet hatte, verbuchte in Halle seinen dritten Sieg gegen einen Top-10-Spieler, nachdem er bereits die den French-Open-Finalisten Flavio Cobolli und den Weltranglistenvierten Félix Auger-Aliassime besiegt hatte.

Fritz war mit einem Dreisatzsieg gegen den körperlich angeschlagenen Paris-Champion Alexander Zverev ins Finale eingezogen, verpasste aber wie eine Woche zuvor in Stuttgart den Triumph und seinen sechsten Turniersieg auf Rasen. In der neuen Weltrangliste klettert Fritz immerhin von Platz neun auf sieben, der frühere Top-10-Spieler Tiafoe kehrt als Nummer 19 in die Top 20 zurück.

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