Trauer um Tennisfunktionär Horst Klosterkemper

SID 10.06.2026 • 12:57 Uhr DTB-Präsident Dietloff von Arnim zählt zu den Wegbegleitern des "langen Blonden".

Das deutsche Tennis trauert um Horst Klosterkemper. Der „lange Blonde“, wie der Erfinder des legendären World Team Cups in Düsseldorf liebevoll genannt wurde, ist im Alter von 87 Jahren verstorben. Dies bestätigte Präsident Dietloff von Arnim vom Deutschen Tennis Bund (DTB), der ein langjähriger Wegbegleiter Klosterkempers war.

„Er war einer, der Tennis mit Herzblut gelebt und geliebt hat“, sagte von Arnim, der Klosterkempers Charakter hervorhob: „Wie er mit Menschen umgegangen und jedem auf Augenhöhe begegnet ist, war schon prägend und vorbildhaft.“ Er sei „stolz und froh“, viele Jahre in Düsseldorf an der Seite Klosterkempers gearbeitet zu haben.

Wenn Klosterkemper rief, kamen alle. Björn Borg, Jimmy Connors, Ivan Lendl, Mats Wilander, Stefan Edberg oder Deutschlands Idol Boris Becker – für die Stars der Tennisszene war ein Auftritt im Düsseldorfer Rochusclub ein Muss. 1978 hatte Klosterkemper den Nations Cup als Vorläufer des World Team Cups, der inoffiziellen Mannschafts-Weltmeisterschaft, aus der Taufe gehoben und das Turnier schnell zu einem Markenzeichen gemacht.

Düsseldorf, hier gehört er zur „Sports Hall of Fame“, war für den 1938 in Glatz (Schlesien) geborenen Klosterkemper zur „Heimat und Lieblingsstadt“ geworden. Nach dem Abitur 1957 am Max-Planck-Gymnasium studierte er Maschinenbau und Wirtschaftswissenschaften an der TH Aachen und begann seinen beruflichen Werdegang 1966 bei den Düsseldorfer Henkel-Werken. Zuletzt war Klosterkemper dort Leiter des Zentral-Einkaufs. 1989 wechselte er als Geschäftsführer zur Düsseldorfer Messegesellschaft und verabschiedete sich dort nach 15 Jahren Ende 2003 in die Rente.