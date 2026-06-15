Weltrangliste: Maria stürzt ab – Djokovic nur noch Achter

SID 15.06.2026 • 09:46 Uhr Nach der verpassten Titelverteidigung in London wird die 38-Jährige nur auf Platz 117 geführt.

Tennisspielerin Tatjana Maria ist nach ihrem frühen Aus beim Turnier im Londoner Queen’s Club erstmals seit fast vier Jahren aus den Top 100 der Weltrangliste gerutscht. Die 38-Jährige, die das Rasenturnier 2025 gewonnen hatte und diesmal bereits im Achtelfinale scheiterte, fiel dadurch um 65 Plätze auf Rang 117 zurück.

Letztmals hatte Maria zuvor im August 2022 nicht zu den besten 100 Tennisspielerinnen der Welt gezählt. Nach ihrem Londoner Triumph im Vorjahr war sie bis auf Platz 36 im WTA-Ranking geklettert. Ihre nun deutlich schlechtere Position macht es für Maria schwerer, auf direktem Weg ins Hauptfeld der größeren Turniere zu gelangen.

Beste Deutsche in der Weltrangliste bleibt Laura Siegemund, die um zwei Plätze auf Rang 42 kletterte. In Tamara Korpatsch (78.), Eva Lys (80.) und Ella Seidel (94.) gehören drei weitere Spielerinnen zu den Top 100. Angeführt wird das WTA-Ranking weiterhin souverän von Aryna Sabalenka aus Belarus, French-Open-Siegerin Mirra Andrejewa aus Russland stieg um einen Platz auf ihren Karrierebestwert und ist nun Fünfte.

Bei den Männern bleibt Paris-Champion Alexander Zverev Weltranglistendritter. Beim ATP-Turnier in Halle kann der Hamburger den Rückstand auf die vor ihm platzierten Carlos Alcaraz (verpasst die Rasensaison verletzt) und Jannik Sinner (wohl kein Turnierstart vor Wimbledon) verkürzen.