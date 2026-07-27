Alexander Zverev: "Ich habe sehr, sehr wenige Freunde"

Tennis-Star Alexander Zverev hat Einblicke in sein privates Umfeld gewährt. Dabei erklärte der Hamburger, dass er nur wenig „echte Freunde“ hat.
Zverev überrascht mit Geständnis
„Ich habe viele, viele bekannte Leute, die ich kenne, und ich habe aber sehr, sehr wenige Freunde“, erzählte Zverev im Gespräch mit dem YouTuber und Streamer Knossi. „Die echten Freunde, die ich habe, kann ich an einer Hand abzählen“, so der Tennis-Star, der zuvor erklärt hatte, dass er einen großen Unterschied zwischen Bekannten und Freunden macht.
Zu Zverevs engstem Freundeskreis zählen derweil Personen, die „seit über zehn Jahren da sind“. In Notsituationen könne er sich auf seine Freunde verlassen und immer anrufen. Er könne sagen: „Ich habe keinen Cent mehr auf dem Konto und sie helfen mir, das weiß ich, weil sie schon Freunde waren, da hatte ich noch keinen Cent auf dem Konto.“
Auf wen er sich verlassen könne? „Mein allerbester Freund ist ein brasilianischer Tennisspieler, Marcelo Melo. Bei dem weiß ich: Auch wenn er aufhört und ich den anrufe und er in Brasilien ist, wird er immer rangehen.“
Sportlich erlebt Zverev ein äußerst erfolgreiches Jahr. Der 29-Jährige holte sich seinen ersten Grand-Slam-Titel in Paris. In Wimbledon scheiterte er erst im Finale an Jannik Sinner.