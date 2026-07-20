Das Mädchen, das Tennis neu definierte und durch ein tragisches Unglück ihre Karriere verlor

SPORT1 20.07.2026 • 14:19 Uhr Sie war das größte Talent, das der Tennissport bis dahin hervorgebracht hatte. Maureen Connolly gewann Turniere in Serie und schrieb mit nur 18 Jahren Geschichte. Doch am 20. Juli 1954 änderte sich ihr Leben schlagartig. Ein dramatischer Reitunfall beendete ihre Karriere.

Maureen Connolly war kein gewöhnlicher Teenager. Geboren 1934 in San Diego, griff sie bereits als Kind zum Tennisschläger und entwickelte sich rasch zu einem Ausnahmetalent. Wegen ihrer Körpergröße von nur rund 1,68 Metern und ihrer Jugend erhielt sie früh den Spitznamen „Little Mo“.

Auf dem Platz war sie jedoch alles andere als klein. Schon als Jugendliche besiegte sie erfahrene Profis und stieg zur Nummer eins der Welt auf. Mit ihrer kompromisslosen Spielweise, ihrer mentalen Stärke und ihrem enormen Siegeswillen wurde sie zur dominierenden Spielerin ihrer Zeit.

Grand Slam: Historischer Triumph mit nur 18 Jahren

1953 gelang Connolly etwas, das zuvor noch keine Frau geschafft hatte. Sie gewann in einem Kalenderjahr die damaligen Australian Championships, die French Championships, Wimbledon und die US Championships – den Grand Slam.

Und das gelang ihr mit nur 18 Jahren. Experten waren überzeugt, dass ihr eine der größten Karrieren der Tennisgeschichte bevorstand. Während andere Spielerinnen häufig Schwächen zeigten, wirkte Connolly beinahe unschlagbar. Viele glaubten, sie könne die Rekorde ihrer Zeit für Jahrzehnte prägen.

Dann kam der verhängnisvolle Tag

Im Sommer 1954 bereitete sich Connolly auf die nächste Saisonhälfte vor. Abseits des Tennisplatzes liebte sie Pferde und verbrachte viel Zeit beim Reiten. Am 20. Juli 1954 geschah die Katastrophe.

Während eines Ausritts erschrak ihr Pferd vor einem Lastwagen. Connolly stürzte selbst nicht schwer, doch ihr Bein wurde zwischen Pferd und Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Der Unfall zertrümmerte das rechte Schienbein und verursachte massive Schäden am Bein. Für die damals 19-Jährige brach eine Welt zusammen.

Der Traum vom Tennis-Comeback zerplatzte

Ärzte kämpften darum, ihr Bein zu retten. Zwar konnte Connolly später wieder gehen, doch an professionelles Tennis war nicht mehr zu denken. Die Verletzung hatte zu große körperliche Folgen.

Für viele Fans war die Nachricht kaum zu glauben. Die beste Tennisspielerin der Welt war plötzlich verschwunden – nicht wegen sportlicher Probleme, sondern wegen eines Unglücks fernab des Courts. Noch tragischer: Sie hätte noch zahlreiche weitere Grand-Slam-Titel gewinnen können.

Connolly: Ein neues Leben begann

Anstatt sich dauerhaft zurückzuziehen, begann Connolly ein neues Kapitel. Sie heiratete Norman Brinker, einen erfolgreichen Geschäftsmann, und gründete eine Familie. Gemeinsam bekam das Paar zwei Töchter.

Obwohl sie nicht mehr aktiv spielen konnte, blieb sie dem Tennissport verbunden. Sie arbeitete als Trainerin, organisierte Jugendförderprogramme und unterstützte junge Talente. Besonders die Entwicklung des Nachwuchses lag ihr am Herzen. Viele Kinder und Jugendliche profitierten von ihrem Wissen und ihrer Erfahrung.

Der nächste Schicksalsschlag

Doch das Leben hielt eine weitere bittere Prüfung bereit. Anfang der 1960er-Jahre erhielt Connolly die Diagnose Krebs. Trotz zahlreicher Behandlungen verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand.

1969 starb die ehemalige Tennis-Königin im Alter von nur 34 Jahren. Die Sportwelt reagierte geschockt. Eine Frau, die einst als zukünftige Rekordhalterin des Tennissports gegolten hatte, war viel zu früh gestorben.

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Ihr Vermächtnis lebt im Tennis weiter

Trotz ihrer kurzen Karriere ist Maureen Connolly bis heute eine Legende. Sie gewann neun Grand-Slam-Einzeltitel und erreichte Dinge, die damals als nahezu unmöglich galten. Noch wichtiger: Sie veränderte die Wahrnehmung des Frauentennis nachhaltig.

Ihre Geschichte wird oft mit einem Satz zusammengefasst: Was wäre gewesen, wenn der Unfall nie passiert wäre? Eine Antwort darauf wird es nie geben.