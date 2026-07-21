Diese Frau veränderte eine elitäre Sportart für immer!

SPORT1 21.07.2026 • 16:12 Uhr Heute vor 69 Jahren gelang Althea Gibson etwas, das weit über den Sport hinaus Bedeutung hatte. Die US-Amerikanerin wurde zur ersten schwarzen Tennisspielerin, die ein großes US-Turnier gewann. Auch in Wimbledon schrieb sie Geschichte.

Als Althea Gibson 1927 in South Carolina geboren wurde, waren viele Bereiche des amerikanischen Lebens noch von Rassentrennung geprägt. Auch im Tennissport waren schwarze Spielerinnen und Spieler praktisch ausgeschlossen. Die wichtigsten Turniere wurden von weißen Athleten dominiert, Zugang zu vielen Clubs gab es für Afroamerikaner gar nicht.

Trotz dieser Hürden entwickelte Gibson früh ein außergewöhnliches Talent. Auf öffentlichen Plätzen in Harlem entdeckte sie ihre Leidenschaft für Tennis und arbeitete sich mit großer Disziplin nach oben. Schon als Jugendliche galt sie als außergewöhnliche Spielerin.

Der Tag, der alles veränderte

Am 21. Juli 1957 schrieb Gibson endgültig Geschichte. Sie gewann als erste schwarze Spielerin ein bedeutendes nationales Tennisturnier (US Clay Court Championships) in den USA und wurde damit endgültig zur Symbolfigur eines sich wandelnden Sports. Es war ein weiterer Meilenstein einer Karriere, die bereits zuvor zahlreiche Barrieren eingerissen hatte.

Während viele Athleten lediglich für ihre sportlichen Leistungen gefeiert werden, stand Gibson für deutlich mehr. Jeder ihrer Siege war zugleich ein Signal, dass Herkunft und Hautfarbe keine Grenzen setzen sollten.

Wimbledon machte sie zur Legende

1957 wurde für Gibson zum Jahr ihres endgültigen Durchbruchs. Wenige Wochen vor ihrem Triumph in den USA hatte sie als erste schwarze Spielerin Wimbledon gewonnen. Ein Jahr später verteidigte sie ihren Titel sogar erfolgreich.

In den Vereinigten Staaten wurde sie zum Star. Sie gewann außerdem die US Championships und gehörte zu den bekanntesten Sportlerinnen ihrer Zeit. Plötzlich berichteten Zeitungen weltweit über die Frau, die scheinbar unüberwindbare Hürden überwunden hatte.

Der Wechsel zum Golfsport

Nach dem Ende ihrer Tennislaufbahn suchte Gibson neue Herausforderungen. Sie wechselte zum Golfsport und schrieb erneut Geschichte. Als eine der ersten schwarzen Frauen trat sie auf der professionellen US-Golftour an.

Der Erfolg blieb dort jedoch begrenzter als auf dem Tennisplatz. Trotzdem zeigte Gibson einmal mehr ihren Mut, neue Wege zu gehen und bestehende Grenzen infrage zu stellen.

Ein schwieriges Leben nach dem Tennis-Ruhm

Viele Fans gehen davon aus, dass Sportlegenden nach ihrer Karriere abgesichert sind. Bei Gibson war das nicht der Fall. In späteren Jahren kämpfte sie immer wieder mit finanziellen Schwierigkeiten und gesundheitlichen Problemen. Zeitweise lebte die ehemalige Weltklasse-Athletin sehr zurückgezogen.

Erst als ehemalige Weggefährten und Tennisfreunde öffentlich auf ihre Situation aufmerksam machten, erhielt sie Unterstützung aus der Tenniswelt. Viele Menschen waren schockiert, dass eine Frau mit ihrer historischen Bedeutung in eine solche Lage geraten konnte.

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Die späte Anerkennung und ihr Vermächtnis

Mit den Jahren wurde Gibsons Bedeutung immer klarer. Als Serena Williams, Venus Williams und viele andere schwarze Tennisspielerinnen große Erfolge feierten, erinnerten sich immer mehr Menschen an die Pionierin, die den Weg bereitet hatte.

Ohne Althea Gibson wären viele Entwicklungen im Tennissport möglicherweise deutlich langsamer verlaufen. Heute gilt sie als eine der wichtigsten Persönlichkeiten der Tennisgeschichte.