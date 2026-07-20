Tennis: Hanfmann mit erfolgreichem Auftakt in Kitzbühel

Erfolgreicher Start für Yannick Hanfmann in Kitzbühel: Der routinierte Tennisprofi aus Karlsruhe hat beim ATP-Turnier in Tirol das Achtelfinale erreicht. Hanfmann setzte sich am Montag mit 7:6 (7:5), 6:4 gegen den Österreicher Lukas Neumayer durch.
Erfolgreicher Auftakt für Hanfmann
Yannick Hanfmann startet erfolgreich in Kitzbühel. Der Routinier steht im Achtelfinale.
Yannick Hanfmann ist weiter
© AFP/SID/Kirill KUDRYAVTSEV
Hanfmann, der nun auf Juan Manuel Cerúndolo aus Argentinien oder dessen Landsmann Marco Trungelliti trifft, ist einer von drei deutschen Profis im Wettbewerb.
Auch Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff gehen in Kitzbühel an den Start. Altmaier trifft auf den Gstaad-Finalisten Raphael Collignon aus Belgien, Struff bekommt es mit Alexander Schewtschenko aus Kasachstan zu tun.
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