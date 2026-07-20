Tennis: Seidel-Durststrecke hält an

Die Durststrecke von Tennisprofi Ella Seidel geht weiter. Die 21 Jahre alte Hamburgerin musste auch beim WTA-Turnier in Prag nach der ersten Runde die Segel streichen.
Seidel-Durststrecken hält an
Ella Seidel verliert auch in Prag in Runde eins. Der 21-Jährigen fehlen die Ergebnisse.
Ella Seidel verlor auch in Prag
© picture-alliance/dpa/SID/Frank Molter
Seidel unterlag der Ukrainerin Daria Snigur 5:7, 6:3, 3:6 – und wartet seit Februar auf einen Matcherfolg auf Tourlevel. Ihren bis dato letzten Sieg bei einem WTA-Turnier bejubelte die aktuelle Weltranglisten-103. in Dubai, wo sie in der zweiten Runde verletzt aufgeben mussten.
Es folgten unter anderem Enttäuschungen bei den Grand Slams in Paris und Wimbledon. Gegen Snigur fehlte Seidel die Konstanz, um gegen eine solide Gegnerin erfolgreich zu sein.
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