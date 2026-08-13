Alexander Zverev nennt Bayern-Wunsch - mit Weltrekord-Potenzial

Thomas Sevastiadis 13.08.2026 • 13:12 Uhr Alexander Zverev äußerst einen ganz besonderen Wunsch - dessen Erfüllung einen Weltrekord bedeuten würde.

Alexander Zverev würde gerne einmal ein Tennis-Match in der Allianz Arena spielen. Der Grand-Slam-Sieger, der bekennender Fan des FC Bayern ist, verriet in einer Pressekonferenz, dass er „dort wahnsinnig gerne spielen“ würde.

Der Tennisstar durfte 2021 schonmal im Stadion der Münchner auftreten. Damals allerdings bei einem Benefiz-Fußballspiel.

Sollte Zverevs Lieblingsverein seinem Wunsch entgegenkommen, könnte die deutsche Nummer eins für einen Weltrekord sorgen.

Zverev mit Weltrekord in Allianz Arena?

Die Bestmarke für die größte Zuschauerkulisse bei einem Tennisspiel liegt derzeit bei 51.954. Aufgestellt wurde die beachtliche Zahl 2020, als die beiden Superstars Federer und Nadal in einem Benefizspiel in Südafrika aufeinandertrafen.

Die Allianz Arena hat derweil eine Kapazität von 75.000 Plätzen – und kennt sich mit der Veranstaltungen von Events abseits des Fußballs aus.

So machte auch schon die NFL im Bayern-Stadion Halt. Dabei wurde das Fußballfeld in eine Football-Arena umfunktioniert. Eine Umwandlung in einen Tennisplatz sollte also nicht außer Reichweite sein.