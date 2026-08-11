Tennis: Swiatek stürmt in Toronto ins Halbfinale

Die sechsmalige Grand-Slam-Gewinnerin Iga Swiatek (25) präsentiert sich im Vorfeld der US Open (ab 30. August) in starker Form. Die Polin bezwang in nur 64 Minuten Spielzeit die russische French-Open-Halbfinalistin Diana Schnaider 6:2, 6:1 und zog beim WTA-Masters in Toronto in die Runde der letzten vier ein.
Toronto: Swiatek stürmt ins Halbfinale
Nach etwas mehr als einer Stunde hat die sechsmalige Grand-Slam-Siegerin Iga Swiatek schon Feierabend.
Iga Swiatek steht im Finale
© IMAGO/ZUMA Press
Für Swiatek ist es das erst zweite Tour-Halbfinale des Jahres. „Ich fühle mich gut auf dem Platz. Ich weiß, wie viel ich trainiert habe und was wir während der Trainingseinheiten gemacht haben“, sagte die 25-Jährige: „Das gibt mir Selbstvertrauen.“
In der Vorschlussrunde trifft Swiatek auf die Ukrainerin Elina Switolina, die sich 3:6, 6:0, 6:3 gegen Jekaterina Alexandrowa aus Russland durchsetzte. „Natürlich ist sie eine großartige Spielerin. Sie spielt bei diesem Turnier wirklich gut“, sagte Switolina über Swiatek: „Ich muss mein Bestes geben.“
Bei den US Open will Swiatek ihren zweiten Triumph nach 2022 feiern. In der Weltrangliste liegt sie derzeit nur auf dem achten Rang.
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