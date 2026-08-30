Unter Tränen: Federer in Hall of Fame des Tennis aufgenommen

SID 30.08.2026 • 07:00 Uhr Der Schweizer wird bei der feierlichen Zeremonie von seinen Emotionen überwältigt.

Mit tränenerstickter Stimme ist Roger Federer in die Hall of Fame des Tennis aufgenommen worden. „Dies ist eine der größten Ehrungen meines Lebens“, sagte Federer bei den Feierlichkeiten in Newport im US-Bundesstaat Rhode Island. Der 45-Jährige, der seine Karriere 2022 beendet hatte, wurde bei seiner Rede mehrfach von seinen Emotionen überwältigt.

Vor zahlreichen Größen des Tennissports blickte der 20-malige Grand-Slam-Sieger auf seine Laufbahn zurück und dankte Weggefährten, Fans, Offiziellen sowie seiner Familie. „Sie nennen dies die Hall of Fame, aber Ruhm war nie das Ziel. Mein Ziel war es, mein Leben damit zu verbringen, etwas zu tun, das ich liebe, mit Menschen, die es genauso lieben wie ich.“

In einem humorvollen Einstieg erinnerte der achtmalige Wimbledon-Champion an ungewöhnliche Zahlen seiner Karriere. So habe er mehr als 5000 Stirnbänder und rund 7000 Paar Socken getragen. Besonders bewegend wurde die Zeremonie, als Federer auf seinen Weg vom 13 Jahre alten Balljungen beim ATP-Turnier in Basel bis an die Spitze des Welttennis zurückblickte.