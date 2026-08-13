Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
2. BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
BUNDESLIGA
3. LIGA
LEICHTATHLETIK-EM
SCHWIMM-EM
TENNIS
DARTS
TOUR DE FRANCE
HANDBALL
MEHR
Mehr
Tennis>

Frühere Nummer 1 kritisiert Zverev; "Jedes Mal eine verdammte Ausrede"

Frühere Nr. 1 kritisiert Zverev

Nach Alexander Zverevs frühem Aus in Montreal gerät der Tennis-Star unter Beschuss. Eine frühere Weltklassespielerin wirft dem Deutschen vor, nach Niederlagen zu oft Erklärungen außerhalb des Courts zu suchen.
Alexander Zverev gewann im Sommer 2026 die French Open
Alexander Zverev gewann im Sommer 2026 die French Open
© IMAGO/ZUMA Press
SPORT1
Nach Alexander Zverevs frühem Aus in Montreal gerät der Tennis-Star unter Beschuss. Eine frühere Weltklassespielerin wirft dem Deutschen vor, nach Niederlagen zu oft Erklärungen außerhalb des Courts zu suchen.

Alexander Zverev muss nach seinem überraschenden Aus beim ATP-Masters in Montreal Kritik einstecken. Die ehemalige Weltranglistenerste im Doppel, Rennae Stubbs, nahm den deutschen Tennisprofi nach dessen Niederlage gegen Tallon Griekspoor öffentlich ins Visier.

Zverev war bei seinem ersten Turnier seit dem verlorenen Wimbledon-Finale bereits in seinem Auftaktmatch gescheitert. Danach sprach der 29-Jährige über die Bedingungen in Montreal und die verwendeten Wilson-Bälle, die sich von den zuletzt in Wimbledon eingesetzten Dunlop-Bällen unterscheiden. Gleichzeitig betonte er jedoch, dass dies nicht die Hauptursache für die Niederlage gewesen sei und er derzeit nicht seine beste Form erreiche.

Das ließ Stubbs nicht gelten. In ihrem Podcast kritisierte die Australierin die Aussagen des Deutschen scharf: „Jedes Mal, wenn er verliert, gibt es immer eine verdammte Ausrede.“

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Besonders die Verweise auf die Bälle stießen ihr auf. „Habt ihr jemals Rafael Nadal, Novak Djokovic, Roger Federer oder Serena Williams nach einer Niederlage die Bälle verantwortlich machen hören? Was machen wir hier eigentlich? Ja, die Bälle sind anders, aber das gilt für beide Spieler“, sagte Stubbs.

Stubbs fordert mehr Anpassungsfähigkeit

Gemeinsam mit ihrer Podcast-Kollegin Caitlin Thompson verwies Stubbs auf ein bekanntes Zitat von Tennis-Ikone Billie Jean King: „Champions passen sich an.“ Genau das erwarte sie auch von Spitzenspielern.

„Dann spann deine Saiten eben härter oder finde eine andere Lösung“, sagte Stubbs in Richtung Zverev. Jeder Profi kenne die Unterschiede zwischen den Turnieren. Nach Wimbledon verhalte sich das Spiel mit den in Nordamerika verwendeten Bällen anders, dennoch müsse man sich darauf einstellen.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite