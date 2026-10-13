Ronaldo steigt noch tiefer in Tennis-Sport ein

Ronaldo übernimmt die Head-Operation in Brasilien. Bruno Soares steigt als Mitinvestor ein, während der Ex-Stürmer auf Tennis setzt.

Brasilien-Legende Ronaldo baut sein Engagement im Tennissport aus und übernimmt die Kontrolle über die brasilianische Head-Operation. Der frühere Weltklasse-Stürmer erwarb 51 Prozent der DLD, die in Brasilien die Marken Head und Mares betreibt. Die verbleibenden 49 Prozent gingen an eine Investorengruppe um den ehemaligen Doppelprofi Bruno Soares. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde nichts bekannt.

Damit besitzt Ronaldo nicht mehr nur den internationalen Sportartikelhersteller Head, sondern auch die Mehrheit an dessen brasilianischem Geschäftspartner. Als Präsident von Head Brasilien soll der 49-Jährige vor allem die Präsenz der Marke im Land ausbauen.

Geplant sind Investitionen in den Vertrieb, die Betreuung von Händlern sowie eine engere Zusammenarbeit mit Klubs, Akademien und Veranstaltern von Wettbewerben. Auch die Förderung junger Spieler soll Teil der neuen Strategie sein.

„Meine Leidenschaft erreicht eine neue Stufe“

Ronaldo erklärte in den sozialen Netzwerken: „Meine Leidenschaft für Tennis erreicht eine neue Stufe. Ich beginne ein neues Kapitel als Präsident von Head und übernehme die Kontrolle über die Geschäfte der Marke in Brasilien.“

Mit Soares hat er dabei einen ausgewiesenen Tennisfachmann an seiner Seite. Der Brasilianer, der im Doppel zur Weltspitze gehörte, zählt zur Investorengruppe und soll die Verbindung zur Szene stärken.

Der frühere Angreifer von Inter Mailand verfolgt den Tennissport seit einiger Zeit intensiv. Vor einem Monat hatte er seine Bewunderung für Jannik Sinner betont und erklärt, inzwischen mehr Tennis als Fußball zu schauen. Auch selbst stand Ronaldo bereits mit Carlos Alcaraz und Paula Badosa auf dem Platz.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.