Zwei Grand-Slam-Titel und die Nummer eins der Welt – und trotzdem wird Alexander Zverevs Ausnahmesaison relativiert. Andy Roddick platzt angesichts der Diskussionen der Kragen.

Alexander Zverev ist die Nummer eins der Tenniswelt – ob er auch ihr bester Spieler ist, darüber lässt sich streiten. Für Andy Roddick sind das allerdings zwei grundverschiedene Diskussionen.

Immer wieder wird der sportliche Aufstieg des Hamburgers mit den verletzungsbedingten Ausfällen seiner größten Rivalen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz in Verbindung gebracht. Durch Zverevs Niederlage bei den ATP-Finals gegen Carlos Alcaraz sahen sich viele Kritiker bestätigt. „Das ist Unsinn, das ist absoluter Unsinn“, stellte Roddick jetzt in seinem Podcast Served klar.

Alexander Zverevs Weltranglistenposition wird immer wieder zum Gegenstand kritischer Stimmen Alexander Zverevs Weltranglistenposition wird immer wieder zum Gegenstand kritischer Stimmen © IMAGO/LaPresse

Dabei hält der US-Open-Sieger von 2003 sowohl Sinner als auch Alcaraz im fitten Zustand für die besseren Tennisspieler. Für die Legitimität Zverevs – der am Donnerstag mit dem deutschen Davis-Cup-Aus gegen Großbritannien eine weitere Enttäuschung erlebte – spiele das allerdings keine Rolle. „Wollen wir jetzt einfach die Mathematik ändern und eine Saison nach Gefühlen bewerten?“, fragte Roddick, einst selbst auch an der Nummer 1 im ATP-Ranking.

Roddick erinnert an Zverevs große Erfolge

Die Debatte entbehrt für den Amerikaner auch deshalb einer gewissen Logik, weil Zverev in den vergangenen Jahren immer wieder vorgeworfen worden war, dem Druck bei den Grand-Slam-Turnieren nicht standhalten zu können.

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„Nun hat er es zweimal geschafft“, sagte Roddick und verwies auf Zverevs diesjährige Triumphe bei den French Open und den US Open. Jetzt müsse sich Zverev für die Umstände seiner Erfolge rechtfertigen. „Soll er sich dafür entschuldigen, dass der Körper eines anderen nicht mitgemacht hat?“, fragte Roddick.

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Der US-Amerikaner stellte die Frage nach Zverevs Alternativen: „Was hätte er denn tun sollen? Nicht zwei Grand-Slam-Turniere gewinnen oder nicht die Nummer eins der Welt werden?“

Auch ohne Grand-Slam-Titel ein Top-Spieler

Ohnehin werde Zverevs Karriere aus Sicht des 44-Jährigen zu häufig auf seine Grand-Slam-Bilanz reduziert. Bereits vor seinem Triumph in Roland Garros habe der Olympiasieger und mehrfache Masters-Champion eine Karriere vorzuweisen gehabt, die einer Aufnahme in die Hall of Fame würdig gewesen sei.

Dass Zverev in dieser Saison keines seiner sieben Duelle mit Sinner und Alcaraz gewinnen konnte, ändert für Roddick nichts an der Berechtigung seiner Spitzenposition. Die Weltrangliste belohnt schließlich nicht, wer theoretisch das beste Tennis spielen könnte, sondern wer über eine Saison hinweg die meisten Punkte sammelt.