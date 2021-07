Kempener Altmaier in Kitzbühel im Halbfinale

Sein Gegner in der Vorschlussrunde ist der Spanier Pedro Martinez Portero, der gegen den Slowaken Jozef Kosalik mit 6:2, 6:2 gewann. Altmaier, der in der Weltrangliste auf Platz 135 liegt, hatte erst vergangene Woche im kroatischen Umag ebenfalls das Halbfinale erreicht. Nun steht der 22-Jährige zum zweiten Mal in seiner Karriere in der Runde der letzten Vier bei einem ATP-Turnier.