Tennis, ATP: Alexander Zverev triumphiert in Cincinnati

“Es war eine unglaubliche Woche. Es ist ein tolles Gefühl, so in die US Open zu gehen”, sagte Zverev bei Sky. “Ich wollte nicht groß feiern. Andrej und ich sind beste Freunde, seitdem wir elf oder zwölf Jahre alt sind. Ich weiß, wie er sich fühlt”, so Zverev, der vor dem Duell ein “hartes Match” prophezeit hatte.