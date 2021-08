Tennis: Djokovic sagt Teilnahme in Cincinnati ab

Tennis-Superstar Novak Djokovic, der bei den US Open Anfang September den Grand Slam gewinnen kann, hat seine Teilnahme am ATP-Turnier in Cincinnati am Montag abgesagt. “Ich brauche noch etwas mehr Zeit, um mich zu erholen”, schrieb der 34 Jahre alte Serbe in seinen sozialen Netzwerken. Das Masters im Bundesstaat Ohio steigt vom 15. bis 22. August.