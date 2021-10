Tennis: Roger Federer rutscht in der Weltrangliste weiter ab

Der 40 Jahre alte Schweizer, der in der vergangenen Woche aus den Top 10 gefallen war, ist im neuen Ranking nur noch 15. Federer pausiert seit seiner Viertelfinal-Niederlage im Juli in Wimbledon, nach der er sich zum dritten Mal seit 2020 am rechten Knie operieren ließ. Wann er auf die Tour zurückkommt, ist offen.