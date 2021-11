Tennis: Novak Djokovic erwartet vor Duell mit Alexander Zverev große Herausforderung

Zuletzt hatte der Hamburger im Halbfinale der US Open knapp in fünf Sätzen verloren, zuvor aber bei den Olympischen Spielen in Tokio mit einem furiosen Comeback gegen den serbischen Ausnahmeathleten das Finale erreicht. Insgesamt steht die Bilanz der beiden nach Siegen klar bei 7:3 für Djokovic.