Tennis: Alexander Zverev jagt Grand-Slam-Sieg und Nummer 1 der Weltrangliste

Damit könnte Zverev mit einem tiefen Turnier-Ritt Down Under, möglicherweise sogar seinem ersten Grand-Slam-Titel, direkt im Januar einen ganz Batzen Punkte aufholen (als Viertelfinalist hatte er 2021 nur 360 Punkte in Australien geholt). Siegt Zverev (2.000 Punkte - 1.640 mehr als im Vorjahr) und verliert Djokovic alle, hat der Deutsche in einem Turnier 3.640 von aktuell 3.700 Punkten Rückstand aufgeholt - und könnte womöglich dann schon im Februar die Nummer 1 an sich reißen.