Tennis: Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic - SPORT1-User stimmen über GOAT ab

16.474 SPORT1-User (Stand: 31. Januar 2022 17.49 Uhr) haben sich an der GOAT-Abstimmung beteiligt. Satte 51 Prozent der Teilnehmer entschieden sich für Roger Federer. Der Schweizer, der sich aktuell von seiner dritten Operation am rechten Knie seit 2020 erholt, war zwischen Februar 2004 und August 2008 für 234 Wochen ununterbrochen die Nummer eins - Rekord! Insgesamt stand er 310 Wochen auf dem Platz an der Sonne.