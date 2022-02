Australian-Open-Finale: Rafael Nadal gewinnt Schlacht gegen Medvedev - jetzt vor Federer und Djokovic

Mit dem Erfolg verhinderte der Weltranglistensechste aber auch einen historischen Titel Medvedevs, der 2021 die US Open gewonnen hatte. Bei den Herren hat in der Open Era noch nie ein Spieler in zwei aufeinanderfolgenden Majors seine ersten zwei Grand-Slam-Titel gewonnen. (So reagieren Nadal und Medvedev auf das Finale)