Zverev über Aussetzer: "Schlimmster Moment meines Lebens"

Olympiasieger Alexander Zverev hat seinen Ausraster in Acapulco als den „schlimmsten Moment“ seines Lebens und seiner Karriere bezeichnet. Gleichzeitig versicherte der deutsche Tennis-Topspieler, dass er sich „nie wieder in meinem Leben so verhalten werde“. Dies sagte der 24 Jahre alte Weltranglistendritte auf der Pressekonferenz vor seinem Start beim Masters in Indian Wells.