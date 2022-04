ATP-Turnier München: Zverev scheitert im Auftaktmatch

Als Alexander Zverev völlig entsetzt den Platz verließ, hob er entschuldigend die Hände, um das Publikum um Verzeihung zu bitten. „Das war bodenlos, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll“, sagte er kurz darauf noch immer fassungslos zu seinem demütigenden 3:6, 2:6 gegen den erst 18 Jahre alten Dänen Holger Rune in seinem Auftaktmatch beim ATP-Turnier in München.