Dämpfer für Shootingstar Alcaraz

Es war erst die dritte Saisonniederlage für Alcaraz, der in der ersten Runde von einem Freilos profitiert hatte. Der athletische Rechtshänder war in diesem Jahr auf Sand schon in Rio de Janeiro zum Titel gestürmt und hatte sich mit seinen jüngsten Leistungen in den erweiterten Favoritenkreis für Monte Carlo gespielt. Am Dienstag war bereits der Weltranglistenerste Novak Djokovic aus Serbien gescheitert.