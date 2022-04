Tennis, ATP: Halbfinale! Zverev ringt Sinner nieder und greift nach zweitem Titel in Monte Carlo

Gegen den vier Jahre jüngeren Sinner gelang Zverev (24) nach 3:05 Stunden sein dritter Sieg im vierten Duell - und sein erster auf Sand. Nach einem bisher schwachen Frühjahr auf den Hartplätzen in Australien und den USA scheint Zverev im Fürstentum in Form zu kommen. Nach Monte Carlo reist er weiter zu einem weiteren „Heimspiel“ in München. Die French Open, Höhepunkt der Sandsaison, beginnen am 22. Mai in Paris.