Zverev im Viertelfinale von Monte Carlo gegen Sinner

Nach einem bisher schwachen Frühjahr auf den Hartplätzen in Australien und den USA will Zverev auf Sand zu seiner Topform zurückfinden. Nach Monte Carlo reist er weiter zu einem weiteren "Heimspiel" in München, wo er 2017 und 2018 bereits den Titel holte. Die French Open, Höhepunkt der Sandplatzsaison, beginnen am 22. Mai in Paris.