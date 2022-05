Tennis, Masters: Zverev nach Arbeitssieg im Achtelfinale in Rom

Alles gut und schön, Tatsache bleibt, dass der Olympiasieger deutlich zulegen muss, will er bei den anstehenden French Open in Paris (22. Mai bis 5. Juni) auch nur in die Nähe des ersehnten ersten Grand-Slam-Titels kommen. In Rom heißt sein nächster Gegner Alex de Minaur (Australien), nicht gerade ein Spezialist auf der roten Asche. (SERVICE: ATP-Weltrangliste)