Alexander Zverev nach Tiefpunkt alarmiert: "Brauche Führung!"

Er halte Bruguera, der 1993 und 1994 den Sandplatz-Grand-Slam in Paris gewonnen hatte, „für einen der Besten“, um ihn zurück in die Erfolgsspur zu führen. In der vergangenen Woche war Zverev beim ATP-Turnier in München bereits in seinem Auftaktmatch gescheitert und hatte geklagt, „bodenlos“ gespielt zu haben. In diesem Jahr wartet Zverev noch immer auf seinen ersten Turniersieg.