Tennis: Philipp Kohlschreiber scheitert in Wimbledon-Quali und beendet Karriere

In seiner Profikarriere (seit 2001) gewann Kohlschreiber acht ATP-Titel, in der Weltrangliste kletterte er bis auf Platz 16. Besonders stark war er in der Heimat: Dreimal triumphierte er in München, je einmal in Halle/Westfalen und Düsseldorf. Insgesamt erspielte sich Kohlschreiber gut 13,7 Millionen Dollar Preisgeld.