Tennis-Welt droht Wettskandal! Topspieler sollen Spiele verschoben haben

So berichtet das ZDF, dass es im Tennis zahlreiche Spielmanipulationen gibt. Dabei stehen vor allem zwei Top-50-Spieler im Fokus. So sollen der Georgier Nikoloz Basilashvili, Nummer 26 der Weltrangliste, und der Russe Aslan Karatsev, Platz 42 in der Welt, Spiele bewusst verschoben haben.