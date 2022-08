Tennis: Kyrgios mit emotionaler Botschaft an kranke Mutter

Mit Blick auf das Spielfeld ist Kyrgios in einer guten Verfassung. Er schickte nach dem Erfolg laut Sportskeeda eine Kampfansage an seine Konkurrenz: „Ihr tut so, als hätte ich noch nie die Nummer eins der Welt geschlagen. Aber ich habe es schon öfter gemacht. Ich habe Medvedev geschlagen. Ich habe Roger (Ferder, Anm. d. Red.), Novak (Djokovic, Anm. d. Red.) und Rafa (Nadal, Anm. d. Red.) besiegt. Ich habe das Gefühl, dass mein Selbstvertrauen und mein Glaube an mich selbst nie zu kurz kommen.“