Vitas Gerulaitis: Der tragische Gift-Tod eines Tennis-Playboys

Gerulaitis übernachtete am 17. September 1994 nach einem Altherren-Doppel mit Borg, Connors und Lloyd im Gästehaus eines Freundes in der Kleinstadt Southampton nahe New York, eine fehlerhaft installierte Poolheizung vergiftete dort mit Kohlenmonoxid die Luft. Eine Bedienstete fand Gerulaitis‘ leblos vor, nachdem er nicht zum verabredeten Abendessen aufgetaucht war.