Tennis: Thiem zurück zu alter Stärke - Halbfinale in Gijon

Am Samstag spielt er gegen den topgesetzten Russen Andrej Rublew oder Tommy Paul (USA/Nr. 5) um den Einzug in sein erstes Endspiel seit den ATP Finals 2020. In der Weltrangliste klettert Thiem am Montag mindestens auf Platz 132, bei einem Turniersieg sind sogar wieder die Top 100 möglich.