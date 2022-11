Alcaraz verpasst ATP-Finals und Davis Cup

Der Tennis-Shootingstar und US-Open-Sieger wird die ATP Finals und die Endrunde des Davis Cup verpassen. Wie der Weltranglistenerste am Samstag über die Sozialen Netzwerke mitteilte, erlitt er im Viertelfinale beim Masters in Paris gegen den Dänen Holger Rune einen „Muskelriss in der linken Bauchwand“. Alcaraz musste das Spiel am Freitag beim Stand von 3:6, 6:6 vorzeitig aufgeben, die Ausfallzeit beträgt nun rund sechs Wochen. (NEWS: Alle Infos zum Tennis)