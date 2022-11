Tennis: Franzose Simon beendet seine Karriere

Der französische Tennisprofi Gilles Simon hat seine Karriere am Donnerstag für beendet erklärt. Nach seiner Achtelfinal-Niederlage gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime beim Masters-Turnier in Paris gab der 37-Jährige seinen Rücktritt offiziell bekannt. Simon spielte seit 21 Jahren auf der Tour, er gewann in dieser Zeit 14 Titel und war im Januar 2009 die Nummer sechs der Welt.