Tennis: Zaubertrank? Djokovic-Frau verteidigt Getränke-Geheimnis

Mittlerweile hat sich mit John Millman auch ein aktiver Tennisspieler geäußert. Die ehemalige Nummer 33 der Welt nimmt den Serben dabei in Schutz. „Zu viel Aufmerksamkeit für ein Teammitglied, das Sportgetränke mischt", schrieb der Australier und fügte in einem weiteren Post hinzu: „Dazu kommt, dass man in einer Umkleidekabine immer sieht, wie ein Spielerteam Getränke in nicht gekennzeichneten Flaschen zubereitet und in den Kühlschrank stellt."