Ein Jahr später: Djokovic zurück in Australien - zur Freude von Nadal

Die australische Tageszeitung Sydney Morning Herald zitierte Kyrgios‘ Team, das eine Knöchelverletzung als Grund für die Absage angab. Der Australier habe sich diese bei einem Turnier in Dubai zugezogen. Kyrgios hatte am Dienstag noch in Sydney trainiert, bevor er sich gegen eine Teilnahme am United Cup entschieden habe, hieß es weiter.