Tennis: Rafael Nadal klärt Comeback-Verwirrung auf

Seit den Australian Open leidet der Spanier unter einer langwierigen Hüftverletzung. Ein neues Kapitel in Nadals Kampf mit dem eigenen Körper - das ihn nach fast 18 Jahren zuletzt auch seinen Platz in den Top 10 der ATP-Weltrangliste gekostet hat .

Rafael Nadal dementiert feststehendes Comeback

Die Veranstalter der ATP-Masters von Monte Carlo haben zur Überraschung vieler getwittert, dass der Spanier am Turnier teilnehmen könnte, das am 9. April beginnt: „Er ist definitiv in der Lage, seine zwölfte Trophäe in Monte Carlo zu gewinnen, trotz seiner letzten Verletzung“, schrieben die Organisatoren.“