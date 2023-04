"Nichts war gut daran": Tennis-Star Andy Murray erwägt drastischen Schritt

Andy Murray musste in seiner Karriere schon etliche Rückschläge einstecken, und doch hat er sich in ein neues Tief manövriert.

„Es war schrecklich“, offenbarte der Brite nach seiner Auftaktniederlage beim Masters 1000 in Monte Carlo. In nur 1:26 Stunden verlor der 35-Jährige mit 1:6, 3:6 in gegen den Australier Alex de Minaur und zeigte dabei eine schwache Vorstellung.