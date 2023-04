Bad Homburg (SID) - Die frühere US-Open-Siegerin Bianca Andreescu schlägt in diesem Jahr erneut beim WTA-Turnier in Bad Homburg auf. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Vor der Kanadierin hatten bereits die Weltranglistenerste Iga Swiatek (Polen) und Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau) für das Rasenturnier zugesagt, bei dem Andreescu im vergangenen Jahr das Finale gegen die Französin Caroline Garcia nur knapp verloren hatte.