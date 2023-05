Siegeszug fortgesetzt! Hanfmann erstmals im Achtelfinale eines Masters-Turniers

Tennisprofi Yannick Hanfmann hat seinen Siegeszug beim ATP-Masters in Rom fortgesetzt.

Der 31 Jahre alte Karlsruher besiegte den Italiener Marco Cecchinato 6:4, 4:6, 6:3 und steht erstmals in seiner Karriere im Achtelfinale eines Turniers der 1000er-Kategorie. Dort trifft die aktuelle Nummer 101 der Weltrangliste auf den an Nummer sechs gesetzten Andrej Rublew aus Russland.

„Die Sandplatzsaison lief bisher richtig gut, es passt gerade viel zusammen“, sagte Hanfmann nach dem Match bei Sky zufrieden. Durch den Sieg wird er sich in der neuen Weltrangliste mindestens auf Rang 85 verbessern - bislang ist er nie über Rang 91 hinausgekommen. Hanfmann kündigte aber bereits an, dass mehr möglich ist: „Wenn es so weitergeht, dann bleibt es nicht bei der 85.“