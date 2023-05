Knallharte Abrechnung! Zverev schimpft über sich selbst: "Mein schlechtestes Tennis seit ..."

Vor seiner schlimmen Knöchelverletzung im Vorjahr in Roland Garros gehörte der 26-Jährige noch zu den Favoriten - zwei Wochen vor den French Open in Paris ist sein Selbstvertrauen dagegen im Keller.

Zverev in der Weltrangliste nur noch 27.

„Mein schlechtestes Tennis seit 2015, 2016″

Der Frust ist riesig beim Hamburger, auf der Suche nach der alten Form will der Anschluss an die Weltspitze einfach nicht gelingen. In Madrid hatte er im Achtelfinale eine deftige Lehrstunde von Ausnahmetalent Carlos Alcaraz erhalten, auch nach dem 2:6, 6:7 (3:7) gegen den Russen Daniil Medvedev beim Achtelfinal-Aus in Rom ließ Zverev kein gutes Haar an seiner Leistung.