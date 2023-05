Kohlmann lobt Struff: "Nicht hoch genug einzuschätzen"

Davis-Cup-Teamchef Michael Kohlmann hat Jan-Lennard Struff für dessen sensationellen Erfolgslauf in Madrid in höchsten Tönen gelobt.

„Das Finale beim Masters zu erreichen, ist ein unglaublich großer Erfolg für ihn“, sagte Kohlmann in einem Interview des Deutschen Tennis Bundes (DTB). Der Einzug ins Endspiel, das Struff am Sonntag gegen den Spanier Carlos Alcaraz in drei Sätzen verloren hatte, sei „eine grandiose Leistung, die gar nicht hoch genug einzuschätzen ist“.