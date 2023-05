Struff nach Finale von Madrid: "Ermutigt mich sehr"

Jan-Lennard Struff erhofft sich von seiner starken Leistung beim ATP-Masters in Madrid eine positive Wirkung für die kommende Zeit.

Das Endspiel, in dem sich Struff am Sonntag letztendlich mit 4:6, 6:3, 3:6 geschlagen geben musste, sei „der größte Erfolg“ seiner bisherigen Karriere: „Ich denke, dass ich ihn in den nächsten Tagen realisieren werde.“